Le Guide Michelin va booster le tourisme en Argentine

"La gastronomie est l'un des éléments fondamentaux lors de la planification d'un voyage.



Il devient essentiel que notre pays, même avec la qualité déjà éprouvée de ses plats et de ses excellents vins, ait ce supplément d'âme avec la reconnaissance du guide Michelin (...)



Après la publication dans Michelin, différents pays ont augmenté le nombre de luers touristes internationaux et généré plus de 4 000 emplois par an dans le secteur gastronomique »

Buenos Aires et Mendoza ont de grandes attentes.Une étude d'Ernst & Young révèle queAlors que s'ils devaient évaluer deux options de destination comparables, 61% estiment que trouver des lieuxrecommandés par le Guide Michelin ferait pencher la balance. , a déclaré le ministre de Tourisme et des Sports de l’Argentine,Le lancement du célèbre Guide français en Argentine a été officiellement annoncé ce mardi 25 juillet lors d'une conférence de presse à l'hôtel Four Seasons de Buenos Aires, en présence du ministre du Tourisme et des Sports, Matías Lammens, de la directrice de la communication globale du Guide Michelin, Elisabeth Boucher-Anselin et de la PDG de Michelin Argentine, Eliana Banchik.