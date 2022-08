Argentine : voyage à Buenos Aires, sur un air de tango...

Cette danse est fille exclusive de Buenos Aires car c’est là et nulle part ailleurs que se sont entremêlés, dans l’essoreuse migratoire du quartier, chants napolitains, rythmes andalous, folklore tzigane, musiques d’origine africaine...



Dans des lieux mal famés, les hommes buvaient et dansaient avec les filles de joie, mimant la séduction et la rencontre charnelle. Et quand les femmes faisaient défaut, les hommes dansaient entre eux.



Ainsi est né le tango et ses exécutants de talent, les milongueros . La musique, elle, prend un nouveau virage quand apparait le bandonéon, ce petit accordéon plaintif né en Allemagne au début du 19e s. et exporté en Argentine.



D’abord vue avec horreur par la bonne bourgeoisie locale, qui l’a considère trop vulgaire, la danse est adoptée par des jeunes de la haute société, désireux de suivre la mode.