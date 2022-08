FUTUROSCOPIE - Tombes, maisons et lieux de mémoire : les chanteurs et les musiciens ne dérogent pas à la règle 🔑

Labellisé Maison des illustres, un label décerné par le ministère de la culture, le château des Milandes en Périgord noir ne se contente pas de constituer une étape de plus sur les routes touristiques d’un département particulièrement gâté. Non !



Cette élégante bâtisse du XVe siècle sertie d’un immense parc, doit son originalité et son succès à celle qui fut l’une des plus célèbres meneuses de revues parisiennes.



Très célébrée cette année pour son entrée au Panthéon, vous avez reconnu Joséphine Baker, qui l’a en effet acquise en 1947, en pleine gloire, et s’y est installée accompagnée de sa vaste famille de 12 enfants tous adoptés, plus connue sous le nom de « tribu arc-en-ciel ».



Généreuse, festive, conviviale, la chanteuse qu’une France en pleine quête d’exotisme a surnommée la « Venus d’ébène » va même plus loin, transformant le château et son parc de 300 ha en un véritable parc thématique baptisé le « Village du monde » où avec son mari Jo Bouillon, elle ouvre hôtel, brasseries et donne des concerts dont les plus vieux habitants de la région gardent un souvenir ému.



Durant 20 ans, jonglant entre les tournées, ses activités militantes et sa famille, Joséphine incarne la générosité, l’altruisme, la joie de vivre...



Hélas, les beaux jours ne durent pas et, abandonnée par le succès et par son époux lassé de ses extravagances, la chanteuse de cet immense succès que fut « J’ai deux amours », multiplie les dépenses inutiles et accumule des dettes irréparables qui l’obligeront à quitter les Milandes. Fin de rêve !



Fin du règne d’une immense chanteuse dont les dernières images de résistante devant la porte du château émeuvent la France sans pour autant permettre à Joséphine d’écluser ses dettes et de rester sur les lieux. L’expulsion est prononcée en 1969.



Joséphine se rend et gagne Monaco où son amie la princesse Grace Kelly l’accueille.



Rachetée par quatre familles successives, le château accomplit alors plusieurs mues, toutes consacrées à la mémoire de l’artiste, de sa carrière fastueuse et de sa vie tumultueuse.



Mais, depuis 2002, grâce à de nouvelles restaurations des bâtiments, toitures, jardins, sous la houlette d’Angélique de Saint-Exupéry, le château connaît une dernière mutation parfaitement réussie en un mélange de lieu de mémoire et de musée musical.



En effet, 24 chambres retracent l’existence de Joséphine à travers affiches, costumes, objets, décors, mobilier, photos… tandis que sa fameuse salle de bains noire et or qu’elle aimait tant et la cuisine où elle se réfugia pour résister aux huissiers, constituent les étapes les plus émouvantes de la visite.



Mais, le château des Milandes parfaitement sonorisé, depuis l’entrée à la sortie, offre également un hommage musical de grande qualité à une chanteuse que le public semble ne pas vouloir oublier et qui depuis son entrée au Panthéon semble de plus en plus nombreux.