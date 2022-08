FUTUROSCOPIE - Les musiques qui font danser les touristes : tango et samba 🔑

Voisin de l’Argentine, le Brésil est également synonyme de rythmes, de sons et de voix qui n’en finissent pas de faire le tour du monde.



Preuve de la passion que cet immense pays porte à sa musique, l’aéroport international de Rio de Janeiro a d’ailleurs le nom de l’un de ses plus célèbres musiciens : Antonio Carlos Jobim, l’incomparable co auteur avec Vinicius de Moraes, d’une chanson qui s’est exportée sur tous les continents et s’est vendue à quelque 300 millions d’exemplaires : La fille d’Ipanema – alias la Garota d’Ipanema-.



Non contente d’être un succès planétaire depuis 1963, cette chanson a également popularisé une danse : la bossa nova dont la réputation a largement dépassé les frontières du Brésil et celles des night clubs internationaux.



Immortalisé par une statue de bronze le long de la plage d’Ipanema, le musicien vedette de la scène brésilienne mérite d’autant plus un hommage qu’il a été l’initiateur d’une génération de musiciens qui durant les années euphoriques du gouvernement Kubitschek, alors qu’Oscar Niemeyer construisait Brasilia et envoyait au monde des signaux de modernité, ont contribué à faire de la musique brésilienne une composante maîtresse de l’identité du pays.



Inspirées par les rythmes de leurs origines à la fois africaines, amérindiennes et européennes, les voix de Maria Betania, Caetano Veloso, Gilberto Gil promu symboliquement ministre de la culture dans le gouvernement de Lula… façonnent un nouveau Brésil et en font la promotion à travers une image qui ne le quittera plus jusqu’à aujourd’hui : celle d’un pays de rêve totalement en phase avec les valeurs d’une époque en pleine quête de plaisir et d’émotion.



Celle d’une destination qui se hisse alors rapidement en tête de l’iconographie touristique. Dans les années soixante-dix, le Brésil programmé par les voyagistes haut de gamme, réservé à un petit groupe d’happy few capables de débourser plusieurs dizaines de milliers de francs pour un séjour de deux semaines, compte parmi les voyages d’une vie.



Il est d’autant plus fantasmé qu’il inclut l’un des événements festifs les plus prestigieux de la planète : le célèbre carnaval de Rio ou de Salvador. Ou les deux à la fois.