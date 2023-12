Vos voyageurs reprennent les voyages long courrier pour oublier la pandémie ? Vous recevez des demandes de départ pour des destinations lointaines et dépaysantes et des expériences authentiques qui ont du sens ? Nous sommes prêts à les accueillir et à leur redonner le goût du voyage. Mais comment connaître cette destination si grande et si lointaine, quel profil de voyageur est fait pour l’Argentine ? On vous donne quelques clés et un avant-goût de la destination avant votre prochain voyage de repérage, un alfajor dans la poche et un tango en tête... > Lire la suite