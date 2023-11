Pourquoi choisir Terra Group ?

Qu’il s’agisse d’un groupe d’amis désirant vivre une aventure unique taillée sur mesure, d'individuels regroupés avec départ à date fixe, d’un couple en voyage de noces, d'une famille ... notre ambition est de proposer le séjour le mieux adapté aux besoins de chacun- à travers des prestations de qualité- en respectant les plus rigoureuses conditions de sécurité- au meilleur rapport qualité/prixNous la cultivons comme notre richesse la plus précieuse en sillonnant continuellement les coins et les recoins des territoires que nous opérons, en quête de sites originaux, d’hébergements insolites, d’itinéraires innovants ...Projet singulier, changement de dernière minute, empêchement : pas toujours simple de voyager à la carte ...Notre méthode de travail, faite de souplesse et d’adaptabilité, nous permet d’apporter des réponses aux cas les plus complexes.Les demandes sont traitées dans les 48 heures par un spécialiste bilingue de la destination.Durant votre présence sur place, nos équipes sont en permanence à votre disposition (ligne dédiée opérations 24/24h) pour intervenir dans tout type de situation.