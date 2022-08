Podcast : Découvrez le premier guide Michelin Dubai

A travers ce podcast,, présente en détails l'intérêt majeur de Dubai au niveau gastronomique tout en expliquant plus précisément le travail des inspecteurs du guide Michelin ainsi que les parutions Michelin à venir.De son côté,, présente l'incroyable diversité de la gastronomie à Dubai qui est à l'image des 200 nationalités établies sur place et des grands chef internationaux qui y vivent.La sélection Dubai 2022 du guide Michelin a été dévoilée le 21 juin à l’occasion de la cérémonie officielle à l’Opéra de Dubai., 14 restaurants ont reçu un Bib Gourmand,et enfin,. 7 restaurants français sont à l’honneur et se distinguent ainsi parmi les meilleurs restaurants de Dubai. Parmi eux :etMais on ne vous en dit pas plus...: les épisodes de tous les podcasts voyage sont disponibles sur la chaine de podcasts "Les Podtrips de Saliha" accessible gratuitement sur Souncloud.com , Google et toutes lesplateformes de podcasts notamment Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcasts Addict, Google Podcasts...