Domaine de Verchant : les ambitions de Gérald Van Reck 🔑

"l'endroit était d'autant plus attirant"

veut évoluer, grandir

d'extension de 25 chambres supplémentaires dans un style moderne, à l'entrée du domaine"

taille humaine

"Pierre Mestre sait où il veut aller et me fait confiance"

"vraie latitude pour imprimer sa marque".

"Le côté agricole (culture d'oliviers et d'amandiers) et viticole de ce domaine de 95 hectares me plaît beaucoup"

"Je veux contribuer à en faire une destination à part entière."

Le Domaine de Verchant est un terrain de jeu séduisant pour qui a de l'ambition et surtout plusieurs cordes à son arc.Cédé en 1582 par l'évêque de Montpellier, ce domaine est resté jusqu'à la fin de l'Ancien régime, entre les mains d'une même famille dont il conserve encore le nom : Verchant.Cette propriété exceptionnelle qui a changé, depuis, plusieurs fois de mains, se situe aujourd'hui au cœur d'unPendant cinq ans, les actuelsont beaucoup travaillé pour la restaurer, préserver son histoire et en faire cettePour Gérald Van Reck,que Pierre Mestre "" et porte un projet "Cette extension qui devrait être prête début 2025, doublera la capacité hôtelière du Domaine. Cependant, l'hôtel restera à ""., assure Gérald Van Reck qui pense avoir une, le Domaine dispose de voituriers et de bagagistes. Comme tous les hôtels de luxe, il fait appel, si la clientèle le demande, à un service de limousine disposant de nombreuses voitures de luxe., reprend Gérald Van Reck. Et d'expliquer :est encore une destination de passage sur la route de l'Espagne.