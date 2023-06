Appli mobile TourMaG



Le Domaine de Verchant ajoute une maison d'hôte à son hôtel Le projet est porté par Marie-Charlotte Mestre, la fille des propriétaires

Attenante au Domaine de Verchant, un 5***** basé aux portes de Montpellier, cette maison d'hôte contemporaine se distingue par une ambiance particulière grâce à des matériaux naturels et un subtil mélange entre mobilier vintage et contemporain.





Rédigé par PAULA BOYER le Vendredi 9 Juin 2023

Le Domaine de Verchant, un établissement cinq *****, membre de la collection Relais & Châteaux, annonce sa nouvelle création récemment sortie de terre : La Maison Verchant.



Attenante au Domaine de Verchant, un hôtel de luxe avec spa et restaurant gastronomique, situé à Castelnau-le-Lez, aux portes de Montpellier, dans l'Hérault, cette maison d’hôtes contemporaine se distingue par son ambiance particulière, entre tradition et modernité, entre créativité et sobriété.



Elle se veut un lieu de séjour occitan raffiné pour un week-end entre amis ou en famille.



La vaste entrée aux couleurs terre, mêle matériaux naturels tels que la pierre, la terre cuite et le chêne, et un subtil mélange entre mobilier vintage et contemporain. Le bar rétro est en marbre, les luminaires sont subtils en albâtre et laiton. Enfin, des oeuvres d’art sélectionnées avec soin, plongent le visiteur dans un univers aux inspirations multiples.



La salle de petit déjeuner se loge dans un cube en verre minimaliste qui tranche avec le bâtiment principal, maison de maître du XIXe.

La Maison Verchant : Un héritage familial



Chacune des chambres dispose d’une atmosphère élégante, grâce à une décoration subtile et singulière, véritable cocon pour se prélasser. On y retrouve une ambiance tamisée grâce aux luminaires Atelier Areti, Artemide et aux tissus Pierre Frey ou Misia.



Les meubles sont signés Miniform, And Tradition, BetB Italia, Margaux Keller, Gubi...



Peintures, photos, sculptures et collages sélectionnées avec la galerie Amélie Maison d’Art finissent de créer l’univers très personnel de La Maison Verchant.



Le projet de La Maison Verchant a été porté par



Manifestement, leur fille, Marie Charlotte Mestre a à coeur de poursuivre cet héritage familial, en y ajoutant sa touche personnelle et ses inspirations.



