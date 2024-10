Le Groupe Duval devient entreprise à mission

Le Groupe Duval est un acteur reconnu dans le secteur immobilier, fort de plus de 30 ans d'expérience. Il intervient dans l'ensemble des métiers de l'immobilier, ce qui lui permet de proposer une approche globale à ses projets. Le groupe développe et gère des projets immobiliers variés, allant de l'immobilier d'entreprise aux équipements commerciaux, en passant par les logements résidentiels. Cette diversité d'activités lui permet de répondre aux besoins de différents marchés.



Le Groupe Duval met un point d'honneur à concevoir des projets pensés sur le long terme, en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux actuels. Il vise à créer des infrastructures qui s'inscrivent durablement dans leur environnement, tout en apportant de la valeur ajoutée aux territoires où ils sont implantés. Cette approche responsable et durable est appliquée à l'ensemble des projets du groupe, qu'il s'agisse de l'immobilier d'entreprise, de complexes commerciaux ou d'autres infrastructures.



En intégrant l'ensemble des métiers de l'immobilier, le Groupe Duval se positionne comme un acteur capable de piloter des projets de grande envergure et de répondre aux attentes variées de ses partenaires et clients.