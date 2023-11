Hôtellerie : Les Collectionneurs deviennent... Teritoria Présidé par Alain Ducasse, ce réseau rassemble 430 hôtels et restaurants

Lors de sa convention annuelle, le 27 novembre 2023 à Paris, le réseau Les Collectionneurs a annoncé qu'il changeait de marque pour s'appeler désormais Teritoria. Objectif : mieux refléter son ancrage dans les territoires et son engagement en faveur de la protection de la planète.



Rédigé par PAULA BOYER le Mardi 28 Novembre 2023

Teritoria.



Ce nom entend manifester l'ancrage dans les territoires de ce réseau de 430 établissements (dont 100 en Italie).



Ce sont des hôtels de charme, majoritairement des quatre étoiles, et des restaurants gourmands souvent récompensés d'une étoile au Guide Michelin. Tous sont "indépendants" et "à taille humaine" et portent une même mission : "inventer le tourisme qui fait aimer le monde".



Que l'on ne s'y trompe pas, pour les promoteurs de Teritoria, le mot "territoire" renvoie aussi bien à la campagne qu'à des centres de grandes villes ou à Paris.



Evidemment, ce changement fait aussi grincer quelques dents car étant porteur d'engagements suplémentaires, il l'est aussi de contraintes.



En effet, le choix de "Teritoria" concrétise la volonté de se réunir autour d'un socle commun d'engagements concrets et mesurables pour répondre à trois défis majeurs : la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration des conditions de travail de leurs collaborateurs ainsi que la préservation de la biodiversité.



Lire aussi : Gastronomie : Bangkok s'enrichit d'une École Ducasse

Teritoria, en faveur "d'une hospitalité engagée" une hospitalité engagée".



A ce propos, "Il faut , a-t-il insisté, oser une part de radicalité pour inventer un nouveau tourisme. Un tourisme qui fait aimer le monde.



En devenant Teritoria, notre communauté prend ses responsabilités pour repenser son activité vers plus de durabilité".



"Il faut inventer le tourisme de demain, a-t-il conclu. Les défis environnementaux doivent être relevés et notre industrie doit y prendre sa part. Ce changement va rendre notre marque plus audible".



Le nouveau site internet du réseau Teritoria qui permet aux voyageurs de réserver directement auprès des établissements de leur choix, sans commission, fonctionnera à partir du 1er décembre.



un plan média

Pour avancer, il faut d'abord mesurer En préambule à l'annonce de ce changement, Xavier Alberti, le directeur général, et Carole Pourchet, la directrice générale, avaient longuement insisté sur les "changements qui impactent le business" : les défis posés par les bouleversements climatiques bien sûr, mais pas seulement.



Ils ont aussi évoqué l'hostilité soulevée ici et là par le surtourisme, l'inflation et l'envolée des prix de l'énergie ou encore la difficulté nouvelle à attirer de nouveaux talents... et à fidéliser ceux qui sont déjà en poste ?



Pour "se différencier davantage" et "avoir un coup d'avance", les membres du réseau Teritoria devront désormais s'engager à avoir des "pratiques vertueuses" et notamment à réaliser tous les deux ans le bilan carbone de leurs établissements.



Cet engagement permettra à la marque de devenir la première chaîne à mesurer et communiquer son bilan carbone. Une fois ce dernier connu, Teritoria fixera, avec ses membres, des objectifs de réduction annuels.



De même, tous les deux ans, les adhérents de Teritoria devront évaluer leurs pratiques managériales et, si nécessaire, proposer, dans la foulée, un plan d'action pour les améliorer. "C'est un travail de fidélisation du personnel", a indiqué Carole Pourchet.



Enfin, les hôtels et restaurants membres du réseau devront contribuer à la préservation de la biodiversité qui est menacée notamment du fait de la pression exercée par les activités humaines dont le tourisme fait partie.



A cet effet, Teritoria a décidé de soutenir financièrement chaque année des projets d'agroforesterie en France et en Italie. Tout en redessinant les paysages, l'agroforesterie associe les arbres aux cultures et à l'élevage avec de nombreux bénéfices pour la préservation des sols, les ressources en eau, la biodiversité.



"Cela ne signifie pas que nous arrêtons de soutenir les Restaurants du Cœur. Bien au contraire, cet engagement sera maintenu" , a souligné au passage Carole Pourchet.

Des outils pensés pour l'hôtellerie et la restauration



Cette plateforme de solutions pour les restaurateurs et hôteliers indépendants regroupe d’ores et déjà plus de 2 500 établissements qui utilisent au moins l’une des solutions proposées.



Parmi ces outils se trouve accompagner les démarches en faveur de l’environnement.



Ce site web développé en collaboration avec ClimateSeed, héberge un calculateur d’empreinte carbone totalement pensé pour les acteurs de l’hospitalité et la restauration. Aux hôtels et aux restaurants de s'en emparer, de rentrer "leurs données" dans le calculateur puis de rentrer dans une démarche de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.



Ensuite, il y a le label Peace & Work. Cet outil permet, lui, d'évaluer les pratiques managériales et le bien-être des collaborateurs leur donnant la parole. Et donc de mesurer leur perception des actions déjà mises en place, mais aussi les éventuels réajustements qu'ils plébiscitent.



Ce label délivre également une distinction selon le score obtenu par l'établissement, sachant que les membres de Teritoria devront obtenir au minimum le niveau de distinction "bronze".



Pour qu'hôtels et restaurants puissent tenir ces engagements, le réseau présidé par Alain Ducasse met à leur disposition des outils adéquats rassemblés, depuis plusieurs années, sous la bannière de Majorian.

