Pascal de Izaguirre (FNAM) : "La dynamique du transport aérien n'est pas en Europe"

Le Président de la FNAM a aussi affirmé sa volonté d’une FNAM toujours plus dynamique et entreprenante.



Il a annoncé l’intégration de deux nouveaux membres, Volotaa et Norse Atlantic Airways, deux compagnies étrangères ayant des bases d’exploitation en France.



Également, la fédération veut se lancer dans la bataille de la communication en produisant des études fiables et incontestables à propos du secteur aérien. « Il y a trop de clichés, il y a trop de on-dit, il y a trop d'imprécisions, il y a trop de flous qui circulent sur le transport aérien » s’est agacé Pascal de Izaguirre



Et de poursuivre, « Nous sommes les mieux placés pour réaliser ces études et pour avoir des bases de données en agrégeant les données des différentes compagnies membres de la FNAM, et qui nous permettront de sortir des éléments précis et d’être une référence. Le transport aérien a une bataille à gagner, une bataille avec les médias et avec l'opinion publique.



Si on laisse circuler des commentaires impressionnistes sur le transport aérien qui ne sont pas basés sur la réalité de faits, sur la réalité de chiffres, c'est très ennuyeux. Nous devons pouvoir nous appuyer sur des choses très concrètes, très solides, fiables et rigoureuses, parce qu'après il est plus difficile pour des responsables, par exemple gouvernementaux, de raconter des choses si on leur a démontré par A plus B que ça ne correspond pas à la réalité. »