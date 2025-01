Compétitivité : Ben Smith (Air France) tire la sonnette d'alarme [ABO]

« En cette soirée de début d’année et de vœux, j’appelle à une prise de conscience des marges concurrentielles qui ne cessent de se creuser entre les compagnies françaises et européennes et les compagnies étrangères. La différence entre la coopération État - compagnie en Europe et en Turquie ou dans les pays du Golf est saisissante.



Nous avons tous les atouts pour réussir en France et aux Pays-Bas, mais il faut s’en donner les moyens. En 2025 j’appelle donc à une véritable prise en compte en Europe de l’importance vitale du transport aérien, si l’on veut qu’il continue à jouer un rôle de moteur économique.



J’en appelle à la mise en place de règles internationales plutôt que locales pour ne pas créer de distorsion de concurrence et qui devront se généraliser.



L’Europe et particulièrement la France a réussi à construire un champion du transport aérien. Cela a été rendu possible par l’esprit d’innovation. Il faut préserver les fruits de ce travail, »

Cependant le directeur général d’Air France-KLM n’a pas caché son inquiétude face auxalors que pour les deux principales compagnies du Groupe,devraient avoir un impact négatif.a-t-il déclaré de manière solennelle.