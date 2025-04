Florence Parly nommée présidente du conseil d’administration d'Air France-KLM

Je suis très heureuse de la décision prise par le Conseil d’administration de nommer Florence Parly pour me succéder à la présidence du Conseil.



Sa très grande expérience du monde des affaires et des institutions, à des postes de direction dans le domaine des transports et en tant que ministre, sont des atouts remarquables pour la réussite d’Air France-KLM

Arrivée à la tête du Groupe il y a 7 ans, je suis fière du chemin parcouru avec Benjamin Smith.



Malgré une situation financière qui reste à consolider, notre Groupe est ressorti plus fort des crises qui se sont succédé. Je suis confiante pour l’avenir d'Air France-KLM et remercie particulièrement l’ensemble des collaborateurs pour les moments d’exception partagés avec eux ces dernières années

", a déclaré Anne-Marie Couderc, dans un communiqué à propos de cette nomination.Puis, revenant sur son propre parcours, elle a poursuivi : "".