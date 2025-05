Taxes : l'aviation d’affaires se rebiffe ! [ABO]

une perte d’attractivité de la France

Aviation de riches, inutile, pollueuse

Ce qui s'est passé sous cette fameuse dernière taxe, c'est la quintessence de la façon dont fonctionne la France. D'abord, c'est un débat public qui est complètement biaisé, et c’est aussi un débat public qui est assez peu éclairé dans ses conséquences, c'est-à-dire que le choc récessif, il ne fallait pas être sorti d'une très grande école pour savoir qu'il existerait, et qu'à priori, comme on n'est pas sur une île, d'autres pays, d'autres opérateurs trouveraient matière à se renforcer au détriment du pavillon français, de la destination France.



C'est évidemment ce qui est arrivé. Quand vous provoquez un choc , la substance économique part ailleurs. Vous la perdez à la fois maintenant et sur le temps moyen, et c'est bien ce qu'on observe aujourd'hui.



La nature ayant horreur du vide, vous recréez ailleurs des poumons de prospérité, et vous continuez d'abîmer le discours politique, quand vous êtes écologiste politique, l'aviation est l'ennemi, la gestion d'affaires est l'ennemi et ce n'est jamais suffisant, donc ils ne s'arrêteront que lorsque le dernier avion français aura décollé du Bourget.

L’aviation d’affaires française, on le voit à plusieurs défis à relever. Entre autres, faire évoluer son image bien trop caricaturale, faire baisser le poids des taxes et orienter une partie des recettes de celles-ci pour des investissements en matière de décarbonation et faire évoluer la réglementation.Peut être pour le bonheur de quelques milliardaires, mais surtout pour protéger une filière qui, comme sa grande sœur de l’aviation de ligne, ne peut pas lutter à armes égales avec ses concurrentes mondiales.Conséquence «» regrette Charles Aguettant.» selon ses détracteurs, Jean-Baptiste Djebbari ancien ministre des Transports, pilote à ses heures et participant aux débats n’a pas mâché ses mots pour leur répondre :