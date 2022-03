Ce que coûte la guerre en Ukraine à Air France 🔑

« Le changement d’itinéraire donne lieu à un allongement du temps de vol et peut entraîner des changements d’horaires »

En réponse à la décision de la France, dimanche 27 février, de fermer son espace aérien aux avions russes, Moscou a également interdit le survol de son territoire aux avions européens. Une décision lourde de conséquences pour Air France, qui doit trouver des solutions pour ses vols vers la Chine, le Japon et la Corée du Sud.Si un vol cargo a dû ces derniers jours faire escale à Vancouver en reliant Séoul à Paris, les vols passagers vers Séoul, Pékin et Tokyo Narita contournent pour l’instant l’espace aérien russe. Les vols vers Shanghai et Tianjin restent pour l’instant suspendus., prévient la direction d’Air France.Ce début de semaine, les vols se rendant en Asie du Nord-Est ont ainsi survolé l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan avant d’aller se poser dans les capitales chinoises, coréennes ou japonaises, avec dessur l’horaire normal, d’après ce qu’indique la compagnie tricolore.Des solutions qui ne sont que temporaires, Air France travaillant à trouver des nouvelles routes plus pérennes.Plus impressionnant, le vol AF275, reliant Tokyo à CDG en Boeing 777-300ER, a effectué mardi 1er mars un trajet sans stop de plus de 15h30 … Des re-routages qui impliquent des surcoûts conséquents en termes de consommation et donc d’emport et d’achat de kérosène.