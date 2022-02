Déplacements en Ukraine ou en Russie : les recommandations de Me E. Llop

Bien évidemment, tous les voyages vers la zone sont suspendus, voire annulés pour les plus prochains d’entre eux, au motif des circonstances exceptionnelles et inévitables que représentent les premières conséquences de cette guerre : fermeture de l’espace aérien, impossibilité de fournir les prestations.Sans compter le risque pour la sécurité des voyageurs que les professionnels doivent toujours assurer.Le pays est passé en rouge, c’est-à-dire formellement déconseillé, sur le site du MEAE. Malheureusement, cette situation dépasse déjà le seul pays de l’Ukraine puisque les pays voisins tour à tour déclarent l’état d’urgence ou ferment leur espace aérien également.Les professionnels doivent sans délai contacter ces clients pour préparer la suite, la meilleure solution pour les agences et les TO demeurant bien entendu le report à terme ou sur une autre destination.En lien avec la question précédente et si l’on veut aborder plus précisément l’aspect juridique des choses, l’annulation des voyages par les professionnels entraine leur obligation de rembourser sous 14 jours, sous le motif des circonstances exceptionnelles et inévitables (article L.211-14 Code du Tourisme). En revanche, je ne pense pas utile de se référer à des convictions personnelles ou idéologiques pour le motif de l’annulation, afin de ne pas ouvrir la voie à des demandes de dommages-intérêts par les clients, en plus du remboursement.Sans compter qu’il est préférable de ne mettre personne, partenaires et réceptifs par exemple, en danger.Quant aux clients, ils peuvent actionner les mêmes principes d’annulation avec remboursement sans frais sous 14 jours si le voyage est touché de manière importante pendant le transport ou à destination.Dans tous les cas, la faculté de report reste une solution, négociée entre le professionnel et le client, mais jamais imposée ni par l’un, ni par l’autre.