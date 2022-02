"une opération militaire".

"La destination était bien repartie sur les groupes et les GIR, nous avions des départs dès le week-end à partir du 7 mars, et nous avions fait le plein pour avril et mai. Depuis les menaces de la Russie et la déclaration de guerre ce matin, des clients souhaitent annuler ou reporter",

"Nous avons pas mal de groupes inscrits, une vingtaine, à partir de la mi-mai et jusqu'à la fin juin sur la Russie, et une dizaine en avril et mai. Les clients n'ont pas trop envie de partir et la déclaration de guerre de la Russie a accéléré les choses, même si cela fait un petit moment que c'était compliqué",

"Nous allons attendre avant de prendre des décisions, et nous allons refaire un point dans une semaine."

Nous nous posons aussi la question sur la Roumanie, ou même les Balkans... les clients voudront-ils partir ?"

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine fait trembler toute l'Europe.Dans ce contexte, les Français qui désiraient effectuer un voyage en Russie commencent à se poser des questions, d'autant que le Président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi 24 février 2022Depuis, les bombardements ont débuté sur l'Ukraine et les forces militaires ont pénétré dans le pays.expliquequi dispose de deux bureaux à Moscou et Saint-Pétersbourg.Les bombardements et l'entrée des forces russes en Ukraine ont accéléré un mouvement qui existait déjà depuis plusieurs jours, précise de son côtéexplique-t-il.Le directeur adjoint de Syltours - qui programme également la Roumanie - reste attentif à l'évolution du conflit : "