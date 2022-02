L'Ukraine ferme son espace aérien à l'aviation civile

"Tôt ce matin, les troupes russes ont envahi l'Ukraine, un pays libre et souverain. Une fois de plus, au centre de l'Europe, des femmes, des hommes et des enfants innocents meurent ou craignent pour leur vie. Nous condamnons cette attaque barbare, et les arguments cyniques pour la justifier.



C'est le président Poutine qui ramène la guerre en Europe. En ces heures sombres, l'Union européenne et sa population sont aux côtés de l'Ukraine et de sa population. "

Selon le portail Gate 7, l'Ukraine a fermé son espace aérien à l'aviation civile. Tous les vols sont annulés depuis et vers les aéroports de Kiev et d'Odessa.Sur les sites internet des deux aéroports, nous pouvons constater que tous les vols sont supprimés (voir copie écran).Cette mesure fait suite à l'annonce ce jeudi matin, de Vladimir Poutine Président russe qui a lancé une "opération militaire" en Ukraine.Dans un statement la présidente Von Der Leyen de l'Union Européenne a déclaré :