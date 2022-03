Planète Sauvage, près de Nantes, invite les jeunes à devenir "Apprenti soigneur"

8 enfants maximum par groupe (200 €) :● Le 1er jour débute par la visite du Chemin de Brousse et du Sentier des Incas puis de la Piste Safari.● Création d’enrichissements pour les animaux.● Découverte de la Cité Marine, du groupe de dauphins et du concept de recherche scientifique.● Atelier : poils, plumes, écailles... herbivores, carnivores, omnivores... pour apprendre la classification des animaux.● Ensuite, direction la cuisine pour préparer les gamelles ! Les enfants rentreront ensuite dans les enclos, au plus près des animaux, pour les nourrir.● Atelier : « Tape m’en 5 ! » pour reconnaître les différentes empreintes et réaliser des moulages à l’argile.● Pour finir, grand jeu de piste : « A qui sont ces plumes ? ».Prochaines dates de stages de 3 jours de 9h à 17h- 1er stage pour les 7-10 ans : 11-12-13 avril- 2e stage pour les 11-13 ans : 13-14-15 avril- 3e stage pour les 7-10 ans : 18-19-20 avril- 4e stage pour les 11-13 ans : 20-21-22 avril- 5e stage pour les 7-10 ans : 11-12-13 juillet- 6e stage pour les 11-13 ans : 13-14-15 juilletPlanète Sauvage, situé à 15 minutes de Nantes https://www.levoyageanantes.fr/le-voyage-a-nantes/ , abrite plus de 1 100 animaux de 120 espèces différentes. Ses 85 hectares de nature invitent les visiteurs à la découverte autour de 6 univers différents où les animaux vivent en semi-liberté. Les lodges permettent aussi de passer une nuit entourée d’animaux sauvages du parc pour les plus rapides qui arrivent à réserver quand le calendrier est ouvert.