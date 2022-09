Vive émotion à Nantes, l’Arbre aux hérons n’ira(it) pas à son terme

La Maire préfère se concentrer sur des projets tout aussi emblématiques à son avis et moins coûteux comme la nouvelle gare, la Cité des Imaginaires ou le grand musée dédié à Jules Verne.



D’autant que, pour les élus, le bestiaire des Machines de l’île est toujours présent et actif à chaque grand événement.



Lors du dernier Rendez-Vous en France, les invités internationaux et les participants français ont été subjugués par l’arrivée majestueuse de l’éléphant géant.



Certains partenaires, comme la Chambre de Commerce et la compagnie La Machine, s’activent pour trouver des financements alternatifs pour ne pas renoncer au projet.



François Delarozière affiche clairement « son incompréhension.



Pour rappel, L’Arbre aux Hérons, c’est 20 ans de notre vie d’artistes et de créateurs, des milliers de pages d’études, des dizaines de prototypes et de maquettes, 15 animaux construits et présentés aux Nantais dans la Galerie des machines, des centaines de milliers de visiteurs aux Machines de l’Ile chaque année, sans parler de plusieurs millions d’argent public et de contributions privées déjà engagés ».



Pour lui et ses partenaires, il n’est pas concevable que L’Arbre aux Hérons, qui a déjà commencé à pousser, reste inachevé.



« Le chiffre de 80 millions d’euros est avancé aujourd’hui sans avoir été concerté, sans recherche d’alternatives. Il s’agit donc d’un choix politique, non budgétaire.



Le choix s’est porté sur une médiathèque et un musée. Un projet très « sage et raisonnable » effectivement. Fera-t-il rêver dans ce Jardin Extraordinaire ? »