Le Voyage à Nantes dédie une croisière spéciale pour les groupes

Aujourd’hui, l’aventure d’Estuaire se poursuit pour faire vivre et rendre accessible au tourisme ce parcours artistique.



De nouvelles installations d’artistes et des aménagements doux - chemins pédestres, gîtes, points de vue - apparaissent dans le livre de l’estuaire aux côtés des œuvres, du patrimoine bâti et des richesses naturelles.



le Belvédère de l’Hermitage en 2019 donne à voir une vue imprenable sur le fleuve, Les Sémaphores rythment le parcours à vélo sur la rive nord entre Nantes et Saint-Nazaire, le pied, le pull-over et le système digestif s’élèvent à l’avant-port de Saint-Nazaire.