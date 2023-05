Le Sealife Paris Val d’Europe et le Parrot World de Crécy lancent un billet commun

Pour mémoire, le Sealife Paris, situé au sein du vaste centre commercial du Val d’Europe, fait partie Merlin Entertainments . Sur plus de 2 500 m2, il propose un parcours thématique autour de plus de 50 bassins correspondant à un volume total de 2 millions de litres d'eau.Les deux plus imposants, Atlantic et Pirates des Caraïbes, regroupent des espèces marines telles que des requins, des raies ou des tortues.En tout quelque 350 espèces d'animaux vivants sont présentés avec plus ou moins 5 000 individus. L’enclos des manchots est l’un des plus populaires aves des animations régulières : nourrissages et jeu interactif.Les visiteurs sont principalement français d'Ile-de-France et de toute la France, et depuis peu de nombreux étrangers, Européens, Américains, Japonais et Chinois.C’est sans doute les manchots et l’univers amazonien qui ont fait le lien avec le parc Parrot World, ouvert en juin 2020 en pleine pandémie de Covid 19. Depuis, le parc a surmonté la crise sanitaire mais il reste difficile d’accès sans voiture particulière.