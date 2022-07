Loire-Atlantique : le Legendia Parc de Frossay ouvre ses premiers lodges

Ce projet a été initié en 2019, avant la crise de la Covid qui a fait prendre du retard au chantier, qui n’est concrétisé que trois ans plus tard.La direction du Legendia Parc de Frossay a investi 500 000 euros dans des hébergements d’exception en faisant appel essentiellement aux acteurs locaux : artisans tous corps de métiers, entreprises du bâtiment, architecte...La décoration et l’atmosphère voulues pour chacun des, d’une part, du « Loup noir et du Loup blanc » et, d’autre part, de la légende du « Loup et la lune ».Nichés au cœur d’une forêt de sapins, les deux lodges , baptisés Orcan et Qorianka, offrent des prestations de haut standing :, avec poêle à bois et spa extérieur privatif...Quel que soit l’endroit où les visiteurs se trouvent, l’architecture a été pensée pour que la vue reste imprenable sur