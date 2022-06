"Césars du voyage responsable" : les candidatures ouvrent aujourd'hui !

Pour récompenser les professionnels les plus prometteurs, nous avons fait appel à des personnalités du tourisme, qui composent un jury d'exception qui décernera le César du jury.



Puisque le mot d'ordre est de rendre accessible le voyage responsable, nous avons souhaité ouvrir les votes au plus grand nombre. Tout le monde a donc la possibilité de s’exprimer, à condition de s’être inscrit sur le site.



Et parce qu’il est normal que les pros du secteur soient les premiers à choisir parmi leurs pairs, les professionnels décerneront le César des pros.



Et pour la première fois, les touristes, c'est-à-dire la clientèle sera, elle aussi, invitée à choisir et pourra décerner le César du public.



Trois prix, donc, mais surtout une démocratisation de l’accès au vote.



« Avant, il y avait un jury et une liste de candidats qui s’empilait sur les bureaux explique Fabien Da Luz, directeur général de TourMaG.com ; maintenant, tout le monde peut s’exprimer et voter pour le projet ou l’état d’esprit avec lequel on est en phase » .