Paris Musées : malgré les JO, la fréquentation résiste en 2024

Les musées parisiens ont bien résisté en 2024, année d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Paris Musées a accueilli dans l’ensemble de son réseau plus de 4,8 millions de visiteurs (-8,5 % par rapport à 2023, + 6,79 % par rapport à 2022), 2 119 761 dans les expositions et 2 729 183 dans les collections.



" Grâce à la qualité des expositions, aux accrochages dans les collections et à la diversité des événements organisés, le public est venu nombreux visiter les expositions et les collections des sites et musées de la Ville de Paris en 2024 " explique un communiqué de presse.



Parmi les 22 expositions temporaires organisées dans les musées et sites de la Ville de Paris, Les chevaux de Géricault au musée de la Vie romantique, La mode en mouvement #1 au Palais Galliera, Théodore Rousseau au Petit Palais ou encore Luxe de poche au musée Cognacq-Jay ont particulièrement été plébiscitées par le public.



D’autres expositions dont Le Paris de la Modernité au Petit Palais (278 702 visiteurs dont 213 530 en 2024) ou Chana Orloff au musée Zadkine (57 374 visiteurs) qui ont fermé leurs portes en 2024, ont elles aussi enregistré d’importantes fréquentations.