Guerre Ukraine : Finnair reprend les vols vers Tokyo-Narita avec un nouvel itinéraire

Pour rappel, en début de semaine dernière, Finnair a annulé ses vols vers la Chine, le Japon et la Corée, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



La compagnie continue de desservir Bangkok, Delhi, Phuket et Singapour depuis Helsinki, avec un itinéraire allongé afin d’éviter l'espace aérien russe.



Finnair dessert également Bangkok et Phuket depuis Stockholm-Arlanda.



M. Orvér a ajouté : « Nous continuons d’étudier d'autres itinéraires possibles pour nos vols vers la Chine et la Corée et nous communiquerons à ce sujet dès que les plans seront finalisés. »



Finnair informe directement ses passagers sur les changements et les annulations de vols. En cas d'annulation de vol, il est précisé que les clients peuvent modifier leurs horaires de voyage, accepter un autre vol ou demander le remboursement intégral du billet non utilisé.