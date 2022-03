CroisiEurope reprend ses safaris-croisières en Afrique Australe

Alors qu’elles avaient étéavec un premier bateau qui estpuis interrompues,pour faire face à la demande avec un second bateau : le RV Zimbabwean Dream Le nouveau périple proposé par CroisiEurope se présente de la manière suivante :dans les bras du fleuve Zambèze,sur le lac Kariba au cœur du Zimbabwe.L’African Dream et le Zimbabwean Dream peuvent accueillirgrâce à leursde 18 m2.De vastes espaces extérieurs permettent de profiter des paysages et de l’des endroits traversés, comme depuis le pont soleil. Les deux cabines à l’avant de chaque navire profitent en plus de deux terrasses privatives.