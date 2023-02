Greenwashing à l’insu de son plein gré : comment l’éviter ?

Et pour cela, la base est encore d’écoconcevoir ses outils de communication, ses produits et services. Comment ? En s’appuyant sur l’analyse du cycle de vie pour limiter au maximum leur impact environnemental et social.



Ne pas en tenir compte, c’est fermer les yeux sur la partie immergée de l’iceberg.



Ainsi, on peut penser en toute bonne foi qu’offrir un tote bag en coton est un geste écoresponsable : c’est du coton, c’est naturel, c’est mieux qu’un sac en plastique. Oui, mais n’est-ce pas du greenlabelling (dire que distribuer des tote bags, c’est vertueux, sans en apporter la preuve) ?



Si l’on se penche sur sa fabrication (du champ de coton à la production du sac en passant par le tissage du fil), le tote bag aura déjà traversé plusieurs continents, sans parler de l’usage de l’eau et des conditions de travail.



Tout ça pour qu’un client puisse y mettre une brochure et montrer un logo quelques minutes avant de le ranger parmi la dizaine de tote bags qu’il ne sort jamais.



Ce qui est dommage, selon l’Agence danoise de protection de l’environnement, car il faudrait l'utiliser plus de 7000 fois (soit tous les jours pendant 19 ans) pour compenser son empreinte.



Vous avez tout de même fait faire des tote bags et vos clients vous sont tombés dessus sur les réseaux sociaux ? L’ADEME édicte quelques principes clés : écouter avant d’agir, agir avant de communiquer, communiquer sur des actes significatifs, ne pas transiger sur la véracité, faire preuve de pédagogie et d’humilité. Bref : être humble et transparent.