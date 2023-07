EasyJet contraint d'en finir avec la neutralité carbone

Les attaques contre la notion de compensation carbone et de neutralité ne concernent pas qu'EasyJet.



Fin juin 2023, 17 compagnies aériennes, dont Air France, étaient attaquées pour greenwashing et pratique commerciale trompeuse par 22 associations de consommateurs européennes devant la Commission européenne.



Dans un communiqué commun, les représentantes française, la CLCV et l’UFC-Que Choisir expliquent qu'elles condamnent l'incitation des compagnies à faire payer un supplément aux voyageurs pour compenser les émissions et... pour contribuer au développement des carburants durables d’aviation (SAF) - celle-là même dans laquelle EasyJet promet d'investir.



Pour elle, les SAF « ne sont pas prêts à être commercialisés et ne représenteront au mieux qu’une part mineure dans les réservoirs des avions ».



La CLCV et l'UFC-Que Choisir expliquaient à Libération dans un article du 22 juin, souhaiter l'interdiction de « faire croire aux consommateurs que prendre l’avion est une pratique respectueuse de l’environnement » et « que soit lancée une enquête à l’échelle européenne sur les pratiques de ces compagnies » .