Tourisme durable : "Être vertueux ne nécessite pas de vivre dans une grotte" 🔑

Je suis assez d'accord avec vous.



Mon post a ouvert une brèche et permis à plein de personnes de la profession de pouvoir s'exprimer, relatant un manque de compréhension entre deux communautés du tourisme assez distinctes.



Il y a une distance générationnelle au sein de l'industrie touristique qui est plus que palpable. Je suis un grand défenseur du tourisme international et j'en ai fait mon travail depuis 15 ans, en essayant de promouvoir un tourisme plus durable, solidaire et social.



Je suis donc conscient de l'impact du tourisme sur l'économie des pays, maintenant avec les enjeux écologiques et les attentes de la nouvelle génération, il va falloir pivoter.



Il est important d'avoir un impact positif plus important, de trouver des alternatives au tourisme de masse et standardisé. Le tourisme sort de deux années difficiles et donc la relance économique a été prioritaire, au détriment des engagements écoresponsables.



C'est un comportement compréhensible.





Par exemple chez Kappa Club, des formations tourisme durable ont été données aux agents de voyages, ce qui n'avait jusque là jamais été fait. Il y a eu de belles initiatives, mais peut être pas assez nombreuses. Je ne serais pas aussi radical, car certains acteurs ont profité du temps qu'ils avaient pour se former à un tourisme plus durable. Il y a plein d'exemple positif, comme Respire, le tourisme de demain. Par exemple chez Kappa Club, des formations tourisme durable ont été données aux agents de voyages, ce qui n'avait jusque là jamais été fait.

Non, bien sûr que non.



Moi-même je suis loin d'être le plus écologiste, le plus radical, mais je fais des efforts. Globalement par rapport à notre métier, le poste le plus émetteur reste le transport aérien et nous ne pouvons pas changer du jour au lendemain nos habitudes, comme celles de nos clients.



Etre vertueux ne nécessite pas de vivre dans une grotte, mais d'agir sur tous les postes d'émission de CO2. Pour les agents de voyages, il serait bien de commencer par mesurer et réduire, puis compenser ce qui est difficile à substituer.



Dorénavant, il existe pas mal d'alternatives, avec notamment les voyages en train ou des vacances locales.