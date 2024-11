Atout France : des inquiétudes quant à l'avenir de l'agence ! [ABO]

De plus, la fin du Plan Destination France a entrainé aussi le départ d'une trentaine de personnes uniquement dédiées à la reconquête et transformation du secteur.



Dans les locaux, l'angoisse s'empare des équipes.



Il est dommage que l'agence de promotion se retrouve paralysée au lendemain de Jeux olympiques flamboyants ayant renvoyé une image positive de la France partout dans le monde.



Et nous n'allons même pas surfer sur cette vague...



" Le drame dans notre pays : il nous faut toujours un bouc émissaire. Et cette fois-ci la faute est rejetée sur les agences (d'Etat, ndlr). Je ne néglige pas le besoin de réaliser un certain ménage.



Par contre je remarque que les réductions des dépenses publiques qui ont eu lieu récemment dans le monde, au Canada ou en Suède, ont entrainé la création d'agences en délégation des missions de l'État.



Le risque à vouloir supprimer ces institutions, est de conforter le rôle de l'Etat, dans ce qu'il était auparavant donc omnipuissant, omnipotent " déplore le conseiller d'Atream.



Ces délégations dans les deux pays cités mélangent donc les intérêts privés et publics. Les salariés sont d'ailleurs sous statut privé.



Sauf que dans sa chasse aux coûts, le gouvernement coupe toutes les vannes.



"Il ne faudrait pas qu'une vision trop budgétaire tue un opérateur qui, malgré un certain nombre de lacunes, a été vraiment intéressant pour la branche.



D'autant que les économies substantielles ne pourront résoudre notre problème budgétaire, " conclut Hervé Novelli.



Dans cette course mondiale à la première place, la France pourrait encore avoir un train... de retard.