L’escale fluviale de La Roche-Guyon remise en service

une experte fluviale a été mandatée pour un suivi des travaux de réparation afin de s’assurer que les dommages ne remettraient pas en question l’autorisation d’exploitation

Selon HAROPA PORT , «». Les réparations ont été réalisées au port de Limay-Porcheville, avec un coût total d’environ 650 000 €.L’escale, capable d’accueillir des bateaux jusqu’à 135 mètres, joue un rôle clé dans le. Elle permet aux navires de croisière de proposer des escales zéro émission grâce à une borne de distribution d’eau et d’électricité.Chaque année, plus desont opérées par des compagnies telles que. Située à proximité du Parc naturel du Vexin français et des sites touristiques comme leet les, l’escale contribue significativement à l’attractivité touristique de la région.HAROPA PORT souligne également le, qui génère plus de 102 millions de tonnes de trafic maritime et fluvial annuel.