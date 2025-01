Emirates : nouvelles journées de recrutement en février 2025

des personnes passionnées et motivées pour offrir un accueil personnalisé, et une expérience inoubliable à ses passagers.



La sécurité étant l’une de ses priorités, le candidat idéal gérera avec assurance les opérations à bord et veillera à la sûreté des passagers en suivant les différentes procédures. Tout le personnel de bord d'Emirates bénéficiera d'une formation de renommée internationale dispensée au centre d'entraînement de la compagnie à Dubaï"

Tous bénéficient d'un logement de fonction, d'une prise en charge du transport entre le domicile et le lieu de travail, d'une excellente couverture médicale et de réductions sur diverses attractions à Dubaï