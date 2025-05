Découvrez les plus belles excursions au Mexique et en Égypte avec Paseo Tours : une aventure personnalisée et inoubliable

● Les pyramides de Gizeh et le Sphinx : Le voyage en Égypte ne serait pas complet sans la visite des célèbres pyramides de Gizeh, qui sont parmi les monuments les plus impressionnants au monde. Vous pourrez découvrir les grandes pyramides, mais aussi les tombes des pharaons et le Sphinx majestueux. Une expérience inoubliable qui vous plonge dans l’Égypte ancienne.

L’avantage est que l’on peut l’organiser sur un week end venant de France ou Belgique.



● Le Grand musée égyptien : Si vous êtes passionné d’histoire, vous ne pouvez pas passer à côté, il est inauguré officiellement en juillet 2025, le plus grand musée du monde. Remplaçant moderne du musée égyptien du Caire. Ce musée abrite une collection exceptionnelle de trésors pharaoniques, incluant les célèbres objets de la tombe de Toutankhamon. Paseo Tours vous guide à travers les artefacts historiques les plus fascinants, avec des explications approfondies sur chaque pièce. Notre représentante en Egypte est d’ailleurs LA guide officielle du nouveau musée pour les visite VIP des chefs d’états, ou personnes importantes.



● Croisière sur le Nil : Nous avons décidé ici de faire les circuits en bord du Nile, via la route, pour être plus proche de la population, et voir les sites inaccessibles en croisière. Nous ferons bien sur du bateau, mais en privé, sur des Felouk, que ce soit à Louxor ou Assouan.