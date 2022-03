Les Logis Hôtels et le guide Exception gagnent 41 pépites

Le Guide propose aussi un « supplément » L’Exception Logis, qui réunit les expériences les plus haut-de-gamme : établissements premium, spas, ou encore tables de Chefs, incluant la nouvelle promotion des Tables Distinguées 2022La nouvelle édition imprimée du guide principale est enrichie de 41 nouvelles adresses, sur un total, en Europe, de près de 2 200 idées de séjours dans 8 pays, parmi lesquels la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Grand-Duché du Luxembourg et l’Andorre.La déclinaison L’Exception Logis fait la part belle aux séjours raffinés et à l’expérience culinaire, à travers sa sélection pointue de 70 Chefs et 9 nouvelles Tables Distinguées.Soit les plus belles tables du réseau, certifiées par un jury de critiques gastronomiques sous le haut patronage de Gilles Goujon, adhérent Logis Hôtels triple étoilé Michelin et Meilleur Ouvrier de France.