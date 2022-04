Logis Hôtels s’affiche partenaire officiel de l'ADEME en 2022

L'hôtellerie-restauration doit être au rendez-vous de l'écologie. Le Fonds Tourisme Durable est un levier majeur pour accélérer la transition de l'hospitalité et faire rimer sens et performance dans chaque entreprise. En un an, 70 établissements du Groupe ont bénéficié d'1,3 M€ de subventions pour investir massivement dans les projets environnementaux.



Nous sommes fiers d'être reconduits par l'ADEME comme partenaire officiel de la transition RSE du secteur, et de continuer d'agir sur le développement économique et écologique des territoires

Cette relation privilégiée lui a déjà permis d'accompagner plus de 70 porteurs de projet dans leur transition l'an dernier, soit un budget global de 1,3 million€ d'aides pour proposer une hôtellerie plus durable.D'ici décembre 2022, le groupe Logis Hôtels vise une centaine de dépôts de dossiers supplémentaires finançables à hauteur de 2 millions d'euros.Le Fonds Tourisme Durable est doté de 50 millions€ par l’État pour aider les acteurs du tourisme à accélérer la transition écologique dans le cadre notamment du Plan de relance France Tourisme.L'objectif est de renforcer la qualité de l'offre et des infrastructures pour s'adapter aux préoccupations environnementales des clients d'une part, mais également pour gagner en efficacité énergétique et in fine réaliser des économies d'autre part.», déclare Karim Soleilhavoup, Directeur général du Groupe Logis Hôtels.