RSE : le GIE ASHA va évaluer 50 partenaires pour le business travel

évaluation RSE 360° de ses fournisseurs

Le projet impactera un nombre conséquent de fournisseurs sur du moyen terme, démontrant l'engagement de Selectour et Havas Voyages envers une chaîne d'approvisionnement plus sûre, durable et responsable

définir une stratégie d'achats responsables afin de faire progresser l'ensemble de l'industrie grâce aux plans de progression sur-mesure fournis aux fournisseurs et à leurs évaluations

conseiller les clients professionnels sur des politiques de voyage moins impactantes sur l'environnement et ayant un impact social positif

Le GIE ASHA, qui regroupe Selectour et Havas Voyages, fait un pas de plus en matière deen lançant une "", annonce un communiqué.Pour cela, le Groupement a opté pour la solution Scoring by Positive, proposée par l'entreprise Positive Company, experte en évaluation RSE, afin deLa première étape de cette initiative va s'étendre jusqu'à la fin de l'année 2024 et passera par", commente le GIE ASHA.L’objectif est double : d'une part, il vise à "".Et d'autre part, il est de "".