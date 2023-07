Marietton Développement : Eve Choimet nommée responsable RSE

sensibiliser l’ensemble de ses collaborateurs (+ de 1 500) à la RSE"

participer à l’évolution du secteur et s’adapter aux exigences d’aujourd’hui et de demain

"améliorer les certifications et les engagements (EcoVadis, Pacte Mondial, stratégie climat) du groupe et de ses marques, développer des fonctionnalités SBT pour répondre aux attentes des clients et proposer des reportings innovants et accompagner les clients dans leur démarche RSE".

"une offre alternative".

A l’échelle du groupe, le groupe souhaite d'une part "et d'autres part "".Sur la partie Voyage d’affaires (Ailleurs Business, Bleu Business, Havas Voyages), Marietton souhaiteSur l'activité événementielle (Ailleurs Events, Préférence Evénementiels, Bleu Events, Havas Voyages meeting & events) l'objectif est de "répondre aux enjeux RSE de nos clients prescripteurs".Enfin sur l'activité loisirs (groupe, TO, agences) (Havas Voyages, Ailleurs voyages, Préférence Voyages, Celtea Voyages, Auchan voyages, Bleu voyages, Havas Voyages groupes, Vacances Héliades, Voyamar, Austral lagons) le groupe souhaite développer