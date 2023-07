Dans la caravane du Tour de France avec les Logis Hôtels

L’arrivée approche et l’enthousiasme est encore plus sensible au fur et à mesure que se déroulent les derniers kilomètres avec une foule de plus en plus dense et des cadeaux de plus en plus nombreux offerts à la volée dont quelques « Tickets d’or », des bons de réduction de 50 euros dans un Logis du réseau pour les heureux gagnants.



Au bout du compte, une fois la ligne franchie et la caravane de retour dans son parking, chacun descend de son véhicule avec plus ou moins de voix et de courbatures mais encore une fois heureux de l’émotion, de la ferveur qu’il a vécu et suscité. Les copains se retrouvent ou se retrouveront demain matin pour refaire la chorégraphie et se raconter les histoires de la soirée….



Mais ça, ça reste sur le Tour !