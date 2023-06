Les Logis Hôtels se posent en vecteur de développement territorial

Grâce à la clientèle touristique et business, l’activité permet de générer 23 420 emplois (directs, indirects et induits) en France métropolitaine, soit 12,8 emplois équivalent temps plein par établissement et par an. La part des emplois directs au sein des hôtels-restaurants de la chaîne représente 70% des postes créés.



Malgré des tensions de recrutement dans l'hôtellerie-restauration, le secteur représente un fort bassin d’emploi. Le Groupe Logis Hôtels offre des perspectives / opportunités dans toutes les régions, y compris là où le taux de chômage est particulièrement élevé.



A titre d’exemple, dans les Hauts-de- France, on compte 950 emplois générés grâce aux 71 hôtels du Groupe qui y sont implantés. Alors qu’il s’agit de l’une des régions où le réseau est le moins représenté, il est à l’origine de 25% du marché de l’emploi en local.



Sur l’année 2023, le Groupe Logis Hôtels recrute près de 5 000 postes ainsi que 30 000 saisonniers pour l’été. Pour attirer de jeunes talents vers l’hôtellerie-restauration et créer des vocations, le Groupe propose des solutions concrètes aux freins de recrutement du secteur et structure ainsi sa marque employeur.



Avec son Académie de formation, le Groupe a accompagné 3 000 apprentis en 2022 avec des formations diplômantes qui s’adressent à la fois aux salariés, futurs salariés et aux chefs d’entreprise du Groupe. L’Académie développe en parallèle des partenariats avec des écoles, comme le CNED, afin de développer l’attractivité du secteur auprès des étudiants et les accueillir en stage.