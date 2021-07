Logis Hôtels compte 9 nouveaux hôtels-restaurants

Le Groupe Logis Hôtels (Logis Hôtels, Citotel, Urban Style, L’Exception Logis, Châteaux & Demeures et Auberges de Pays) annonce l'arrivée de 9 nouveaux adhérents, répartis entre différentes régions françaises et un établissement en Allemagne.



Voici les nouvelles adresses :



En France



Provence-Alpes-Côte d'Azur : Logis hôtel le Pont de l’Etoile by Noemys, à Aubagne (13) et Logis hôtel les Suites du Bistro, à Six Fours les Plages (83)



Bourgogne-Franche-Comté : Logis hôtel du Nord, à Dijon (21)



Nouvelle-Aquitaine : Logis hôtel des Voyageurs, à Bordeaux (33) et Logis hôtel Paris Madrid, à Lesperon (40)



Auvergne-Rhône-Alpes : Logis hôtel Entre Nous, à Langeac (43), Logis hôtel Noemys by Morgon, à Villie Morgon (69) et Logis hôtel Relais des Villards, à Seez (73).



En Allemagne : Logis hôtel Quartier 5, situé dans la ville thermale de Gohrisch en Allemagne.