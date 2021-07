Logis Hôtels : une reprise "très forte et extrêmement positive" pour l'été 2021 Un CA en progression de 39% par rapport à juillet - août 2019

Logis Hôtels s'apprête à vivre un bel été 2021, avec un chiffre d'affaires en progression de 39% par rapport à juillet - août 2019, tiré à la fois par la croissance des réservations, la durée de séjour et les paniers moyens.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 6 Juillet 2021

Alors que les vacances d'été démarrent en France, le groupe Logis Hôtels voit se profiler un bel été 2021, avec " une très forte progression des réservations, qui permet de compenser en partie le premier semestre dont le chiffre d’affaires global a baissé de -42,8% par rapport au 1er semestre 2019 ", indique le Groupe dans un communiqué.



Présent à la fois dans les pôles urbains et ruraux au travers de ses différentes marques (Logis Hôtels, Citotel, Urban Style, L’Exception Logis, Châteaux & Demeures et Auberges de Pays), Logis Hôtels enregistre un chiffre d'affaires en progression de 39% par rapport à juillet - août 2019, " tiré à la fois par la croissance des réservations, la durée de séjour et les paniers moyens ".



La durée de séjour est en progression de 16% par rapport à 2019. " Les établissements situés en dehors des villes et des zones de tourisme de masse sont perçus, post-covid, comme des lieux de villégiature à partir desquels les clients rayonnent ", poursuit le Groupe.



Quant au délai moyen des réservations, il est quasi-identique à celui de 2020 et en forte baisse (-21%) par rapport à 2019.



" Dans un contexte sanitaire toujours incertain, et malgré les conditions d’annulation très flexibles proposées par les hôtels du Groupe Logis Hôtels, les clients continuent de réserver tardivement, et notamment la clientèle internationale, au fur et à mesure de l’ouverture des frontières ", indique le Groupe.

Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Occitanie, le trio gagnant Parmi les régions les plus prisées figurent Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Occitanie.



Les Français y représentent 65% de la clientèle totale, avec un chiffre d'affaires en augmentation de +95% par rapport à 2019 où elle représentait 43% de la clientèle totale.



Parmi les clientèles internationales, on retrouve des Belges (+41% vs 2019), des Britanniques (-58% vs 2019), des Néerlandais (+27% vs 2019) et des Allemands (+13% vs 2019).



" La reprise est donc très forte, et extrêmement positive pour le groupe Logis Hôtels qui ressort de la crise avec toute la confiance des clientèles françaises et européennes ".



A noter que Logis Hôtels a gagné des parts de marché importantes en 2020 auprès de la clientèle individuelle Affaires et Corporate (+12% par rapport au 1er semestre 2019 et +60% par rapport au 1er semestre 2020).

