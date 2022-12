Les Logis Hôtels annoncent un CA global à 201,6 M€ sur l’année 2022

C’est une progression de 52% sur l’exercice 2021 et un record historique

Plus que jamais, le groupe hôtelier Logis Hôtels et ses six marques complémentaires surfent sur la vague des séjours en France en quête d’authenticité, de couleurs régionales et de contact humain avec des exploitants propriétaires.

Rédigé par Bruno Courtin le Vendredi 23 Décembre 2022

