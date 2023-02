Les résultats annuels d’Accor témoignent du rebond durable de l’activité

En présentant les résultats aux analystes financiers, Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor, a déclaré : « 2022 a été l’année d’une reprise très dynamique du tourisme et nos performances, en forte croissance dans toutes les régions, témoignent de ce rebond. Nous dépassons nos objectifs sur les plans financiers et extra-financiers et pouvons regarder l’avenir avec sérénité. Nos marques sont attractives, notre distribution est puissante, nos équipes talentueuses et motivées et notre organisation s’est adaptée pour capturer encore plus efficacement la croissance future ».



Il poursuit en fixant au groupe une feuille de route 2023 dans cette continuité : « notre ambition est de poursuivre notre croissance et de conforter notre leadership en continuant à bousculer les codes de l’hôtellerie pour rester le partenaire de choix de nos propriétaires et de nos clients. »