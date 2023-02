Accor : Philippe Bijaoui nommé Senior Vice-Président Développement Europe et Afrique du Nord

Philippe Bijaoui prend les fonctions de Senior Vice-Président Développement Europe et Afrique du Nord pour les marques Premium, Milieu de gamme et Économiques d'Accor.



Philippe Bijaoui a pris ses fonctions en janvier 2023. Il est basé à Paris et fait partie du nouveau Comité Exécutif Accor en Europe et Afrique du Nord dirigé par Patrick Mendes, ainsi que du Comité global de Développement et D&TS de Accor.



Il est chargé de définir la stratégie de croissance dans la région en collaboration avec le Global Chief Development Officer.



Auparavant, il a travaillé pour des groupes hôteliers internationaux et occupé les fonctions de responsable du développement pour l'Europe chez IHG, directeur du développement pour l'EMEA chez Wyndham Hotel Group, et plus récemment chez Christie & Co.



Philippe Bijaoui est titulaire de la qualification du Royal Institute of Chartered Surveyor (RICS) au Royaume-Uni qu'il a obtenu en 2020. Cette formation reconnaît les compétences professionnelles en lien avec les normes reconnues sur les marchés de l'immobilier, de la construction et des infrastructures.