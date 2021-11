Logis Hôtels intègre 7 nouveaux hôtels

Le groupe Logis Hotels annonce l'arrivée de 7 nouveaux adhérents. Depuis le début 2021, l'hôtelier a accueilli 22 nouveaux établissements.



Logis Hôtel des Roches, à Saales (67 - Grand Est) est situé au sommet du col de Saales. Récemment rénové, l’établissement dispose d’un joli parc arboré sur l’arrière, ainsi qu’une belle terrasse.



Logis Hôtel Le Saint Pierre, à Moncoutant (79 - Nouvelle-Aquitaine) est situé dans les Deux-Sèvres au nord de la Région Aquitaine et à la limite de la Vendée à40 mn du Grand Parc du Puy du Fou. Ce nouvel établissement a ouvert en juin 2021.



Logis Hôtel Aalborg, aux Deux Alpes (38 - Auvergne-Rhône-Alpes) est situé « ski aux pieds » à proximité immédiate des écoles de ski et des remontées mécaniques. L'établissement est labellisé Famille Plus.



Logis Hôtel Les Tilleuls, à Bruère Allichamps (18 - Centre-Val de Loire) est situé dans le Berry, à 30 minutes de Bourges. Cet hôtel est entièrement rénové et dispose d’un espace à vélos, abrité et sécurisé.