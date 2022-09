Le Groupe Logis Hôtels dresse un bilan réjouissant de son été 2022

En quelques chiffres significatifs, le Groupe Logis Hôtels, qui couvre les marques Logis, Citotel, Urban Style, Châteaux & Demeures de Tradition, se félicite des résultats accomplis cet été.



Tous les indicateurs sont au vert, avec des résultats au-dessus des niveaux pré-pandémie et, à ce jour, qui restent imperméables aux effets de l’inflation.



A fin août 2022, le chiffre d’affaires est en hausse de 29% par rapport à 2021 et de 78% par rapport à 2019 (quand les Français n’avaient pas privilégié encore les destinations régionales). Le panier moyen de chaque client est en hausse de +4,5 % vs 2021 (moins que l’inflation).



Signe que la priorité nationale est toujours en vigueur, les Français représentent 69% de la clientèle.



Parmi les clients internationaux, les Britanniques font un retour spectaculaire : +316% vs 2021. Ils sont suivis des Pays-Bas (+58% vs 2021), de l’Allemagne (+51% vs 2021) et de la Belgique (+22% vs 2021).