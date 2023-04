Le groupe hôtelier Touriste se lance dans le camping

Le périmètre du Groupe Touriste s’est d’abord élargi avec la reprise de l’Hôtel d’Angleterre rebaptisé Hôtel de la Boétie, rue de la Boétie dans le 8e arrondissement de Paris.



D'une capacité de 40 chambres, l'établissement est destiné à être repositionné en un boutique hôtel 4 étoiles grâce à un vaste programme de rénovation sous la houlette de la décoratrice d’intérieur Beata Heuman. L'hôtel devrait ouvrir ses portes courant juin 2023.



Dans le même mouvement, l’Hôtel Val Girard a rejoint le portefeuille sous le nom d’Hôtel Beauregard avec ses 38 chambres rue Pétel dans le 15e.



Il a profité aussi d’une remise à neuf par le cabinet d'architecte d'intérieur Chloé Nègre pour en faire un boutique hôtel 4 étoiles destiné à une clientèle urbaine, moderne et internationale. Il est opérationnel depuis mars dernier.



Ensuite, l’Hôtel Garden Opéra renommé Hôtel du Château d'Eau a ajouté ses 32 chambres, rue de Château d'Eau dans le 10e, entre la Gare de l'Est et les Grands Boulevards.



Le projet consiste à réaliser d'importants travaux de repositionnement afin d'augmenter la capacité de l'hôtel à 35 chambres et de rénover l'ensemble de l'établissement. Le cabinet Necchi Architecture a été choisi pour repenser l’aménagement et la décoration, pour une ouverture prévue en juillet 2023.