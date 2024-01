123 IM, bilan positif pour l’Hôtellerie de Plein Air

123 Investment Managers se distingue comme une entité autonome de gestion, concentrée sur les actifs non cotés, avec une équipe solide de 70 membres, incluant 30 experts en investissement. La société est reconnue pour sa plateforme d'investissement polyvalente, couvrant un éventail de domaines tels que le capital-investissement privé, la dette privée, l'immobilier, et les infrastructures.



Depuis sa création en 2001, 123 IM a joué un rôle significatif dans le paysage financier, ayant investi environ 2,5 milliards d'euros auprès de 500 entrepreneurs. Chaque année, la société canalise en moyenne 200 millions d'euros dans le capital des petites et moyennes entreprises françaises.



En tant qu'investisseur aux compétences multiples, 123 IM affiche une expertise particulièrement affirmée dans plusieurs secteurs clés. Ces domaines incluent le tourisme et les loisirs (avec un accent sur l'hébergement, les services, les loisirs, l'équipement et l'infrastructure), la santé (englobant l'organisation des soins, la fabrication, la distribution et les services), ainsi que l'immobilier et les énergies renouvelables.